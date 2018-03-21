В среду, 21 марта, стало известно, что о в одесском аэропорту внутри самолета на более чем десять часов заблокировали сотню пассажиров, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что самолет Boeing 737 должен был выполнять рейс до Анкары.

По данным источника, людей запустили на борт после регистрации. Сначала людей проинформировали о минировании воздушного судна, затем о его технических неисправностях, а позже о невозможности взлета из-за неблагоприятной погоды. Стоит отметить, что в это же время другие самолеты покидали взлетную полосу.

Кроме этого, из-за того, что люди были заблокированы в самолете без воды и еды между пассажирами произошла драка, но после вмешательства журналистов, пассажирам которые уже не желали лететь, позволили покинуть борт. Возмущению людей не было предела, потому что многие из них пропустили стыковые рейсы в Турции и опоздали на деловые встречи.

Как сообщал svodka.net, в Одессе из-за ухудшения погодных условий задерживаются некоторые рейсы. Один рейс уже даже отменили - в аэропорт должен был прибыть самолет Turkish Airliners из Стамбула. В то же время еще пять рейсов - из Тель-Авива, "Борисполя", "Жулян", Шарм-эль-Шейха и Стамбула - задерживаются.

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