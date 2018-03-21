Сегодня, 21 марта, Оболонский райсуд впервые в режиме видеоконференции допрашивает жительницу Крыма, которая стала свидетельницей "Корсуньского погрома" в 2014 году. Допрос будет проводиться в рамках дела о госизмене экс-президента Украина Виктора Януковича.

Свидетельница по фамилии Медиева - это женщина которая во время событий на Майдане, якобы, ехала в автобусе из Киева в Крым, на который напали майдановцы.

Напомним, что в ночь с 19 на 20 февраля 2014 года колонна из 8 автобусов с противниками Евромайдана - жителями Севастополя и Симферополя двинула в сторону Крыма.

На трассе Киев-Одесса их ждали активисты, жаждавшие расправы со сторонниками Виктора Януковича.

Тогда и было принято решение повернуть колонну по объездной дороге и прорваться на юг Украины через город Корсунь-Шевченковский Черкасской области.

Узнав об этом маневре, жители 20-тысячного городка и приехавшие им на подмогу активисты заблокировали въезд в город шинами, строительным мусором и остатками ржавой арматуры.

Всего в автобусах ехало 306 человек. Их, по словам очевидцев, избили палками, кидали в них камнями, обзывали, некоторые автобусы сожгли вместе со всеми вещами и документами.

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