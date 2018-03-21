Теперь ситуация дошла до абсурда. О варварстве депутатов Народного фронта, юристов Администрации президента и слепой жажде мести самого главы государства уже сказала Венецианская комиссия, призвавшая отменить эти нормы

Об этом на своей странице в Facebook написал Мустафа Найем.

Украинское гражданское общество запомнит Петра Порошенко и Арсения Яценюка не за пламенные речи и яркие снимки с мировыми лидерами. Десятки тысяч активистов по всей стране будут помнить, что именно с одобрения этих политиков — с подачи Народного фронта и под шум одобрения БПП — в стране ввели уголовную ответственность за декларации для сотрудников общественных организаций — начиная от юристов и заканчивая уборщицами, информирует svodka.net.

Это месть всему гражданскому обществу. Они не являются чиновниками или госслужащими, не получают субсидий и дотаций из государственного бюджета, не стоят в очереди у высоких кабинетов. Вся их вина в том, что они по имени называют тех, кто, пользуясь властью и должностями, не только получают субсидии, дотации и преференции для своего бизнеса, но еще и откровенно грабят государство, нарушая закон.

Таких норм нет ни в одной европейской стране. Декларирование имущества должно касаться тех, кто принимает решение о распределении денег из государственного бюджета. Это не наказание, а инструмент общественного контроля за теми, у кого есть доступ к государственным деньгам.

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Когда принимались эти поправки, я предупреждал, что это красная черта — за это будут бить по рукам не только сами украинские активисты, но и международные партнеры. Теперь ситуация дошла до абсурда. О варварстве депутатов Народного фронта, юристов Администрации президента и слепой жажде мести самого главы государства уже сказала Венецианская комиссия, призвавшая отменить эти нормы. А вчера мы вместе с представителем Freedom House Matthew Schaaf и Amnesty International Ukraine Марией Гурьевой провели брифинг в Верховной Раде, где еще раз обратились к коллегам отменить этот маразм — у парламента есть один день, чтобы это исправить. Завтра парламент может принять законопроект №6271 и ликвидировать обязанность электронного декларирования для активистов. Будем воевать.

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