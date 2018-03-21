Российская певица Алла Пугачева посоветовала называть ее бабушкой. Пугачева считает, что обращение к ней "тетя Алла" звучит некрасиво Фото: alla_orfey / Instagram Об этом она рассказала при общении с прессой на концерте поэта Ильи Резника, сообщает "Московский комсомолец".Исполнительница призналась, что иногда перед сном она вспоминает, как в детстве бежала по полю с васильками, и от этих мыслей легко засыпает.По мнению Пугачевой, обращение "тетя Алла" звучит некрасиво. Она сказала, что лучше обращаться к ней "бабушка Алла"."Я старая больная женщина, и это правда жизни", – сказала певица.Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. По информации программы "Ты не поверишь!", Пугачева сделала резекцию желудка.Летом 2017 года Пугачевой сделали операцию на сосудах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки алла что пугачева она певица Теги: новости