Российская певица Алла Пугачева посоветовала называть ее бабушкой.
Пугачева считает, что обращение к ней "тетя Алла" звучит
некрасиво Фото: alla_orfey / Instagram Об этом она рассказала при
общении с прессой на концерте поэта Ильи Резника, сообщает
"Московский комсомолец".Исполнительница призналась, что иногда
перед сном она вспоминает, как в детстве бежала по полю с
васильками, и от этих мыслей легко засыпает.По мнению Пугачевой,
обращение "тетя Алла" звучит некрасиво. Она сказала, что лучше
обращаться к ней "бабушка Алла"."Я старая больная женщина, и это
правда жизни", – сказала певица.Алла Пугачева родилась 15
апреля 1949 года. По информации программы "Ты не поверишь!",
Пугачева сделала резекцию желудка.Летом 2017 года
Пугачевой сделали операцию на сосудах.
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