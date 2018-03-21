В России 13-летняя ученица открыла стрельбу в школе, пострадали семь детей

"Сегодня утром в одной из школ Шадринская во время перерыва девочка 13 лет из пневматического пистолета, принадлежащего ее отцу, сделала несколько выстрелов. В результате происшествия синяки и ссадины, предварительно, получили семь учеников 7-го класса. В настоящее время в школе работает следственно оперативная группа, которая устанавливает причины происшествия. Образовательное учреждение работает в штатном режиме ", - сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По ее словам, медики выехали на место ЧП и осмотрели пострадавших учеников школы, госпитализация большинства из них не понадобилась. " По предварительным данным, один из детей скорая забрала с собой", - уточнила представитель МВД.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Курганской области корреспонденту ТАСС сообщили, что детский омбудсмен выехала на место происшествия, чтобы выяснить подробности случившегося.