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В России 13-летняя ученица открыла стрельбу в школе, пострадали семь детей
21.03.2018 11:28
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В России 13-летняя ученица открыла стрельбу в школе, пострадали семь детей

Семеро учеников школы № 15 города Шадринская Курганской области РФ пострадали в результате стрельбы из пневматического пистолета.
В России 13-летняя ученица открыла стрельбу в школе, пострадали семь детей Фото: Reuters

"Сегодня утром в одной из школ Шадринская во время перерыва девочка 13 лет из пневматического пистолета, принадлежащего ее отцу, сделала несколько выстрелов. В результате происшествия синяки и ссадины, предварительно, получили семь учеников 7-го класса. В настоящее время в школе работает следственно оперативная группа, которая устанавливает причины происшествия. Образовательное учреждение работает в штатном режиме ", - сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По ее словам, медики выехали на место ЧП и осмотрели пострадавших учеников школы, госпитализация большинства из них не понадобилась. По предварительным данным, один из детей скорая забрала с собой", - уточнила представитель МВД.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Курганской области корреспонденту ТАСС сообщили, что детский омбудсмен выехала на место происшествия, чтобы выяснить подробности случившегося.

Напомним, в результате стрельбы в средней школе Great Mills High School в американском штате Мэриленд три человека получили ранения , включая самого стрелка.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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