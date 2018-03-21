Об исчезновении Асеева в оккупированном Донецке стало известно 7 июня 2017 года.

Попытки договориться об освобождении боевиками «ДНР» донецкого журналиста Станислава Асеева на данный момент зашли в тупик, сообщил прежний народный депутат Егор Фирсов в Facebook, информирует svodka.net.

«В период обмена всех на всех обменять Стаса не удалось. Мы пытались общаться, с кем только вероятно. Задействовали как официальные, так и неофициальные каналы коммуникации, в том числе церковные, журналистские и политические. Но в то время со стороны террористов даже говорить не хотели о возможности обмена», – рассказал он.

По данным экс-нардепа, матери Асеева иногда дают возможность с ним встретиться.

«Стас жив. Пытается держаться. Но жалуется на состояние здоровья. Его и дальше мучает хронический бронхит, который у него еще с детства. И сильная зубная боль. Стас находится на территории бывшего завода, известного многим как «Изоляция». Это помещение, где военные «ДНР» изначально обустроили тюрьму, где держали и пытали пленных. Те, кто побывал в плену, называют это место настоящим концлагерем, где пленных днем заставляли работать, а ночью пытали», – сообщил Фирсов.

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Он добавил, что «суд» боевиков по делу Асеева постоянно переносится и журналисту так и не вынесли приговор.

«Асеев плодотворно работал и публиковался во многих авторитетных изданиях… Его материалы – это очень дорогой источник информации о том, что именно происходило на оккупированной территории с начала войны. Стас записывал самое главное – настроения людей, их страхи, надежды и волнения, настоящее отношение к оккупации, к россиянам и к минскому процессу», – сообщил Фирсов.

Об исчезновении Асеева в оккупированном Донецке стало известно 7 июня 2017 года.

Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» и ОБСЕ призвали «ДНР» освободить журналиста.

26 июня советник главы СБУ Юрий Тандит сообщил, что Асеева включили в список украинских заложников.

27 июля боевики «ДНР» прислали Союзу писателей РФ письмо, в котором отметили, что журналист «был допрошен в качестве подозреваемого» и что против него открыто «уголовное дело».

31 июля представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко сообщила, что оккупанты подтвердили содержание Асеева в тюрьме Донецка.

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