Онлайн-ритейлер Amazon стал второй по капитализации американской компанией, опередив материнскую структуру Google – Alphabet. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Капитализация Amazon выросла до $768 млрд Фото: ЕРА К завершению торгов 20 марта благодаря росту стоимости акций онлайн-ритейлер Amazon впервые обошел по капитализации материнскую структуру Google – Alphabet, заняв второе место по этому показателю между американских компаний. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные торгов.Акции Amazon подорожали на 2,69%, до $1586,51, что соответствует капитализации в $768 млрд. Акции Alphabet подешевели на 0,39%, до $762 млрд. На первом месте находится Apple с капитализацией $889 млрд.Amazon – один из первых интернет-сервисов, ориентированных на продажу товаров массового спроса, крупнейшая в мире по обороту компания, продающая товары и услуги через интернет. В мае 2017 года цена на акции Amazon впервые преодолела порог в $1 тыс. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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