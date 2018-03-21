Онлайн-ритейлер Amazon стал второй по капитализации американской
компанией, опередив материнскую структуру Google – Alphabet. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Капитализация Amazon
выросла до $768 млрд Фото: ЕРА К завершению торгов 20 марта
благодаря росту стоимости акций онлайн-ритейлер Amazon впервые
обошел по капитализации материнскую структуру Google –
Alphabet, заняв второе место по этому показателю между американских
компаний. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные
торгов.Акции Amazon подорожали на 2,69%, до $1586,51, что
соответствует капитализации в $768 млрд. Акции Alphabet подешевели
на 0,39%, до $762 млрд. На первом месте находится Apple с
капитализацией $889 млрд.Amazon – один из первых
интернет-сервисов, ориентированных на продажу товаров массового
спроса, крупнейшая в мире по обороту компания, продающая товары и
услуги через интернет. В мае 2017 года цена на акции Amazon
впервые преодолела порог в $1 тыс.
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