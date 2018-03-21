Госпрограмма вооружения будет экстренно скорректирована Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Сводка.нет - Новости Украины и Мира



экономика аналитика обозрение путин что это изменения вооружения Теги: политика