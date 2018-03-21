Вчера вечером после работы решил заехать в магазин. Купил продукты. Выхожу из магазина сажусь в машину, пишут для , передает

Подбегает девочка лет 12-14. Какая то растрепанная, на руках синяки. И чуть ли не плача просит довезти ее домой.

В другой ситуации я бы ее подвез, но в этой меня смутило то, что стояла машина рядом вся тонированная и девочка периодически оглядывалась в сторону этой машины.

Я сказал, что у меня сейчас нет времени на это, и предложил ей вызвать такси. Но она резко развернулась и убежала к другой машине.

Тут-то я понял весь смысл развода. Если бы она села ко мне и я ее повез. Машина, которая стояла рядом, поехала бы за мной. А там, я думаю, всем понятно, чем бы это кончилось. Типа я педофил, гони бабки или в полицию поедешь.

Но на этом не конец. Когда она села в другую машину к мужичку лет 30 на вид, я заблокировал проезд тонированной машине. Там такое началось. Выбежал амбал и чуть ли не сам начал выталкивать мою машину, причем мата и угроз жизни, если я не отгоню машину, было очень много. Я потупил минуты 2 и от греха подальше отогнал машину. Эти уроды с визгом улетели по направлению к мужику.

Всем спасибо. Будьте аккуратней.

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