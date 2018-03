Пограничный представитель РФ по Белгородскому и Воронежскому участках сообщил, что в российских пунктах пропуска, расположенных на границе с Сумской, Харьковской и Луганской областями Украины произошел сбой программного обеспечения, отметили в Госпогранслужбе Украины. Грузовики стоят у пунктов пропуска Фото: dpsu.gov.ua "В частности, в пункте пропуска "Гоптовка" (Харьковская область) находится 45 грузовиков и в пункте пропуска "Екатериновка" (Сумская область) – 35", – отметили в ГПСУ.Пограничный представитель РФ по Белгородскому и Воронежскому участках сообщил, что в российских пунктах пропуска, расположенных на границе с Сумской, Харьковской и Луганской областями Украины произошел сбой программного обеспечения."Госпогранслужба обращается к водителям, которые намерены в ближайшее время пересечь российско-украинскую границу на этих направлениях, учесть эту информацию и по возможности выбирать другие маршруты", – заявили в Госпогранслужбе. Новость дополняется...Рекомендую Twitter G+ E-mail: var orl_l1 = 'Выделите некорректный текст мышкой'; var orl_l2 = 'Орфографическая ошибка в тексте'; var orl_l3 = 'Послать сообщение об ошибке автору?Ваш браузер останется на той же странице.'; var orl_l4 = 'Комментарий для автора необязательно'; var orl_l5 = 'Отправить'; var orl_l6 = 'Отмена'; var orl_l7 = 'Спасибо'; Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter КОММЕНТАРИИ: Присоединитесь к клубу читателей "ГОРДОН", чтобы комментировать coreola.addfunc('updatecommentsbar', function(){ if(!coreola.userid || coreola.userid <= 0){ $('#join_comments').show();} if(coreola.userid && coreola.userid > 0){ $('#user_yes_comm').text(decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))); u_str = ''; $('#useravatar_yes_comm').html(u_str); $('#join_comments2').show(); } }); Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Осталось символов: 1000 Опубликовать Осталось символов: 1000 Опубликовать Отмена Показать больше комментариев var comments = new corecomments(); comments.url = '/html/comments/'; comments.comtype = '1'; comments.sendurl = '/ajax/addcomments.html'; comments.article = '237593'; comments.start(); Обсудить эту тему во "ВКонтакте"

