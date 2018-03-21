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В Австрии чиновник выиграл суд о половой дискриминации и получит 317 000 евро
21.03.2018 11:44
В Австрии чиновник выиграл суд о половой дискриминации и получит 317 000 евро
Францмаер получит компенсацию в размере 317 368 евро, что отражает дополнительные средства, которые он должен был получить в должности, а также убытки
Австрийский чиновник получит более 300 000 евро по решению суда, который подтвердил, что мужчины несправедливо не повысили на работе из-за его пол.
В Австрии чиновник выиграл суд о половой дискриминации и получит 317 000 евро Фото: thelocal.at

Питер Францмаер подал в суд за дискриминацию после того, как получил повышение в транспортном министерстве в 2011 году. Тогда должность отдали руководительницы другого департамента Урсуле Зехнер, -  сообщает The Local.

Федеральный административный суд Австрии согласился с заявителем, постановив, что существует "заметное шаблон, согласно которому (Зехнер) изначально находилась в более выгодной позиции, чем другие кандидаты".

Францмаер получит компенсацию в размере 317 368 евро, что отражает дополнительные средства, которые он должен был получить в должности, а также убытки.

Тогдашняя министрка транспорта Дорис Буре заявила, что при назначении Зехнер придерживались всех соответствующих юридических процедур.

Она отметила, что окончательное решение приняли из-за "массовую непредставленисть женщин", хотя все кандидатуры на должность были высококвалифицированные.

"Я надеюсь, что нынешнее решение не поставит под вопрос принцип поощрения продвижения женщин", - добавила она.

Напомним, в  первом полугодии 2017 среднемесячная  зарплата мужчин в Украине превысила зарплату женщин  на 26,6%.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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