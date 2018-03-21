В Донецкой области на уроке физкультуры умер ученик одной из общеобразовательных школ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

По полученным данным, случай произошел во вторник, 20 марта, в Мирнограде.

"На уроке физической культуры в общеобразовательной школе I-III ступеней № 8 Мирноградськои городского совета 11-летнему ученику 5 класса вдруг стало плохо", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в школу вызвали бригаду "скорой помощи", однако врачи только констатировали смерть ребенка и отвезли тело в терапевтическое отделение Мирноградской центральной городской больницы. В медучреждении у ребенка диагностировали тяжелое заболевание - злокачественную феохромоцитому 3-й категории.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов готовят ходатайство о проведении судебно-медицинской экспертизы для выяснения причины смерти ребенка.

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