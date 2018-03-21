Предприниматель Брайан Актон опубликовал на своей Twitter-странице пост, в котором порекомендовал удалиться из соцсети.

Причиной этого стал скандал, разгоревшийся вокруг Facebook.

Один из создателей популярного мессенджера WhatsApp Брайан Актон призвал через Twitter удалять свои аккаунты на Facebook. «Время пришло. #deletefacebook», — лаконично отметил он, информирует svodka.net.

Известно, что поводом для подобного заявления Актона стал громкий скандал, который недавно разгорелся вокруг Facebook. Стало известно, что компания Cambridge Analytica, работавшая на социальную сеть, использовала данные пользователей для совершения махинаций. В связи с этим акции компании Цукерберга продолжают падать в цене.

Мессенджер WhatsApp был создан Брайаном Актоном и Яном Кумом. В 2014 году акции компании купил Facebook, отдав за нее 16 миллиардов долларов. Ян Кум и по этот день возглавляет компанию, в то время, как Актон ушел из нее в начале этого года.

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Ранее сообщалось, что Марка Цукерберга вызвали в парламент Британии для дачи показаний в связи со скандалом.

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