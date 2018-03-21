Свидетель со стороны беглого экс-президента Виктора Януковича Оксана Медиева заявила в суде, что 18 февраля 2014 года в Мариинском парке на сторонников Януковича напали с петардами, дубинами, салютами и камнями. Свидетель со стороны Януковича дала показания в режиме видеоконференции из оккупированного Крыма Фото: ЕРА Медиева находится в оккупированном Крыму и дает показания Оболонскому суду Киева в режиме видеоконференции.Свидетель защиты рассказала, что в феврале 2014 года находилась в Мариинском парке "с ребятами из Киева". По ее словам, 18 февраля активисты Майдана бросали в сторонников Януковича копейками, потом начали бросать камни."Они начали бросать петарды сначала, зажигательные смеси и, знаете, такие квадратные, как салюты, прямо зажженные салюты. И вот это вот все летало. Потом мы находили петарды, которые не разорвались. К ним были привязаны пакеты с такими маленькими гвоздичками", – заявила она.По словам Медиевой толпа несколько раз прорывалась к ним и побила "очень многих ребят". Затем стороны опять разделила милиция."Опять они кричали лозунги, что мы предатели. Опять начала толпа к нам прорываться. Потом толпа разбежалась и ушла на Майдан... В первых рядах стояли обычные люди, как в деревнях, в шапочках обычных. А вот некоторые стояли в таких железках. И как булава у них как самодельная, была такая дубинка с большими гвоздями. Она была в крови, а может быть, просто покрасили. Всякие дубинки у них были, какие-то железяки... Много всякого другого было оружия", – продолжила свидетель.Она рассказала, что они остались и на 19 февраля, не поехав в Крым. По словам Медиевой, утром 20 февраля полицейские кричали им, что на антимайдановцев идут люди с Майдана и "бегите быстрей в автобусы". Представитель обвинения предложил остановить допрос, поскольку свидетель рассказывает факты, которые не касаются уголовного дела. Однако суд отклонил это ходатайство."Мы пошли посмотреть. Нам же было интересно, что там. И правда, стояли впереди ребята, сотрудники внутренних войск... Видела, как шла колонна... с оружием. Они стреляли, и, когда мы увидели, как падают эти ребята из внутренних войск, мы испугались, убежали в автобусы и начали из Киева уезжать", – заявила Медиева.Янукович был президентом Украины с 2010-го по 2014 годы, после бегства из страны находится в России.В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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