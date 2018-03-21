Дебаты могут состояться на апрельской сессии Ассамблеи в Страсбурге

" Очевидно, Украина должна обращаться к международному сообществу, чтобы осудить незаконные выборы на аннексирована полуострове. По крайней мере я, как глава делегации в ПАСЕ, уже подал заявку на проведение текущих дебатов на апрельской сессии в Страсбурге ", - отметил Арьев , сообщает "Радио Свобода "" Крим.Реалии ".

"Но, конечно, мы можем предпочесть поддержке срочных дебатов по расширенной тематики по России, если такое представление на расширенную тематику сделает делегация Великобритании", - отметил Арьев.

Также в Европейском Союзе заявляют , что ЕС не признает незаконной аннексию Россией Крыма, а потому не признает и проведенных там выборов российского президента.

Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко назвал незаконными выборы президента, которые Россия провела в том числе в оккупированном ею Крыму.

Порошенко призвал международных партнеров усилить санкционный давление на Кремль.

Ранее глава дипломатии ЕС Могерини подчеркнула, что ЕС не признает выборы президента в оккупированном Крыму. С соответствующими заявлениями в эти выходные и в понедельник выступили многие страны ЕС.