Учителя просят всех учащихся школы не распространять информацию о произошедшем.

Появилось первое видео со школы в городе Шадринск Курганской области РФ, где 13-летняя девочка расстреляла одноклассников из пневматического пистолета, информирует svodka.net.

Инцидент произошел в школе №15, сообщает shadr.info.

По предварительной информации синяки и ссадины получили семь учащихся. Многим медицинская помощь не понадобилась, однако один ученик был госпитализирован для более подробного обследования.

По данным местной полиции, девочка из вполне благополучной семьи. Обстоятельства случившегося выясняются.

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По словам очевидца, в инциденте принимали участие не одна, а трое девочек.

«Три девочки закрыли кабинет и начали стрельбу. Одного человека увезли на «скорой», ему попали в висок из пневмата», — рассказал молодой человек. По его информации, у девочек были еще и ножи. «Скорее только, решили повторить случай с колумбайном», — рассказал он изданию Znak.com.

По словам школьника, стрельба произошла в 7″Б» классе во время урока географии.

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«Одна девочка сказала, что ей плохо, чтобы ее проводили до медика. А другая девочка закрыла кабинет в то время, как учитель провожал первую — то есть у них был план», — предположил ученик. После того как в классе остались только школьники, одна из учениц и произвела стрельбу. По его данным, перед выстрелом в одноклассника девочка попросила у него прощения.

Подросток уточнил, что сейчас учителя просят всех учащихся школы не распространять информацию о произошедшем.

Утром 21 марта в одной из школ Шадринска во время перемены девочка 13 лет открыла стрельбу из пневматического пистолета, который принадлежит ее отцу.

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