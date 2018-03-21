По словам народного депутата от Блока Петра Порошенко Марии Ионовой, посмотреть украинский фильм "Киборги" в Брюсселе пришли дипломаты, евродепутаты, представители международных организаций, Еврокомиссии и украинской диаспоры. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Украине ленту посмотрели больше 310 тыс. зрителей Фото: Марія Іонова / Facebook Она отметила, что фильм собрал полный зал зрителей. "Подавляющее большинство иностранцев – дипломаты, евродепутаты, представители международных организаций, представители Еврокомиссии, украинская диаспора", – написала Ионова. https://www.facebook.com/mariya.ionova.9/posts/10216772402729263 Премьера "Киборгов" состоялась 7 декабря 2017 года. Фильм стал абсолютным украинским рекордсменом в отечественном прокате за весь период независимости Украины – его посмотрели больше 310 тыс. зрителей, сборы превысили 22 млн грн.Украинские военные, которых называли киборгами, защищали донецкий аэропорт в течение 242 дней до 22 января 2015 года. В ходе сражений были полностью разрушены все здания аэропорта, оба терминала и башня управления. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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