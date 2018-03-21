|Фильм "Киборги" показали в Брюсселе
|21.03.2018 11:58
|
https://www.facebook.com/mariya.ionova.9/posts/10216772402729263
Премьера "Киборгов" состоялась 7 декабря 2017 года. Фильм стал абсолютным украинским рекордсменом в отечественном прокате за весь период независимости Украины – его посмотрели больше 310 тыс. зрителей, сборы превысили 22 млн грн.Украинские военные, которых называли киборгами, защищали донецкий аэропорт в течение 242 дней до 22 января 2015 года. В ходе сражений были полностью разрушены все здания аэропорта, оба терминала и башня управления.
Поделитесь статьей с друзьями