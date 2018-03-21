Во Львовский области на автодороге Самбор-Ужгород автомобиль врезался в маршрутку, в результате чего пять человек получили травмы различной степени тяжестипо, сообщает РБК-Украина.

По данным источника, 20 марта около 14:20, на автодороге Самбор-Ужгород возле пгт Борыня Турковского района, водитель автомобиля марки "ГАЗ 66", 1997 года рождения, житель села Лопушанка, не справился с управлением и совершил столкновение с маршрутным автобусом сообщением "Турка - Лихобора" под управлением водителя, 1970 года рождения, жителя пгт. Борыня.

Стоит отметить, что в результате ДТП пострадали жительница села Лихобора 2004 г.р. (у нее диагностировали ЗЧМТ и ушиб носа); жительница села Верхнее Высоцкое 1994 г.р. (ушиб нижней челюсти), жительница с. Верхнее Высоцкое 1982 г. р.(ушиб нижней челюсти); жительница с. Лихобора 1978 года рождения; жительница с. Лихобора 1952 года рождения.

Кроме этого, на данный момент причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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