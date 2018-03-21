Министерство юстиции Украины взыскало с российского газового монополиста «Газпром» 100 миллионов гривень в пользу государственного бюджета.

Об этом во вторник, 20 марта, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, сообщает DW.

По словам Петренко, согласно решению украинского суда корпорация признана виновной в злоупотреблениях на украинском энергорынке, и на нее наложен штраф в размере 6 миллиардов долларов.

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«Мы уже взыскали часть средств — все, что было у «Газпрома» на территории Украины, было описано, арестовано и взыскано в государственный бюджет. Это более 100 миллионов гривень», — отметил Петренко. Министр юстиции также подчеркнул, что будет добиваться исполнения решения суда и в других странах, с которыми у Киева «есть соответствующие договоры».

Что касается решения Стокгольмского арбитража, который 28 февраля обязал Газпром доплатить Нафтогазу 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита, Петренко отметил, что сейчас «Нафтогаз Украины» принимает соответствующие меры относительно запуска процесса взыскания этих средств.

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