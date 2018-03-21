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Патриоту нет смысла прятать лицо. Москаль запретил балаклавы в Закарпатье
21.03.2018 12:05

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль подписал распоряжение о запрете ношения балаклав при проведении массовых мероприятий на территории региона.

Патриоту нет смысла прятать лицо. Москаль запретил балаклавы в Закарпатье

Об этом сообщается на официальном сайте главы Закарпатской ОГА.

Документ рекомендует полиции области принять дополнительные меры по защите граждан во время проведения массовых мероприятий и обеспечить недопущение участия в них лиц в балаклавах, шлемах или с использованием других средств маскировки лица.

"Это ненормальная ситуация, когда одни украинцы собираются на массовые мероприятия и прячут свои лица от других украинцев, прикрываясь при этом патриотическими лозунгами.

Это делают разве что воры или хулиганы.

Нормальные люди, тем более патриоты, собираются на акции и провозглашают свои лозунги с открытыми лицами", - пояснил решение Москаль.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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