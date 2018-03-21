Детективы Национального антикоррупционного бюро и сотрудники Генеральной прокуратуры несколько недель прослушивали главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, сообщает Украинская правда .

По полученным данным, в кабинете Холодницкого в течение некоторого времени работала записывающая аппаратура. Жучок прикрепили большому аквариуму, который находится прямо возле стола главы САП.

Прослушку инициировали детективы НАБУ - около месяца назад они обратились в ГПУ с просьбой открыть дело против Холодницкой и дать дозволение на установку в его кабинете жучков.

Стоит отметить, что статья, по какой открыли уголовное производство, неизвестна. Однако журналистам удалось выяснить, что процессуальное руководство в нем осуществляет Владимир Гуцуляк, которого называют руководителем "департамента Кононенко-Грановского" и он занимает чувствительными для украинской власти вопросами. Под его руководством работал и скандально известный прокурор Дмитрий Сус, который в 2016 году стал участником громкого скандала между ГПУ и НАБУ. Гуцуляк же и согласовывал установку жучков в кабинете Холодницкого.

"Дело действительно наше. Ведет его Гуцуляк. Но прослушка НАБУшная", - отметили в ГПУ.

Как сообщал svodka.net, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что детективы Национального антикоррупционного бюро много раз незаконно прослушивали мобильные разговоры .

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