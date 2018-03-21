Контракт с Boeing на поставку 5 самолетов является прямым заказом

Контракт на поставку пяти самолетов серии Boeing 737 MAX, которые новая украинская авиакомпания SkyUp (Киев) заказала у концерна Boeing, является прямым заказом самой компании.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе авиакомпании, отвечая на вопрос о механизме приобретения и поставки лайнеров.

"Это прямой заказ от компании на поставку самолетов", - сказали собеседник агентства.

Относительно источника финансирования в пресс-службе отметили, что это - коммерческая закрытая информация.

Как сообщалось, 20 марта SkyUp Airlines заявила о подписании контракта с Boeing на сумму $624 млн на производство пяти высокотехнологичных самолетов серии Boeing 737 MAX, однако деталей компания не сообщила, указав лишь что: "В украинской авиации сделок такого масштаба не было в течение последних 10 лет. SkyUp Airlines является первой авиакомпанией в Украине, которая подписала договор на поставку самолетов нового поколения Boeing 737 MAX и внесла первый транш". Заказ включает в себя два воздушных суда нового поколения Boeing 737 MAX 8 и три среднемагистральных авиалайнера Boeing 737 MAX 10. Поставка первых пяти самолетов непосредственно с завода в Сиэтле ожидается в 2023 года. Согласно условиям контракта, предусмотрена опция дозаказа еще пяти самолетов этих же моделей с аналогичными сроками поставки.

Между тем, ряд экспертов в комментариях агентству "Интерфакс-Украина" отметил, что поставка указанных самолетов, вероятнее только, будет осуществляться не напрямую, а через лизинговую компанию, что традиционно для авиарынка.

"В известных условиях украинского банковского кредитования и маржинальности туристического бизнеса, мне кажется, ближе только к истине – лизинг. Даже олигархи вряд ли решатся на такие инвестиции", - отметил авиаэксперт Андрей Ярмак.

С ним согласен и другой специалист Сергей Хижняк, который отмечает: как правило, такие приобретения осуществляются через лизинговые компании.

Информированный источник, близкий к регулятору авиаотрасли, кроме прочего, усомнился в наличии в Украине лиц, олигархов, которые могли бы напрямую профинансировать такой объем средств. При этом он отметил: если бы это было так, ими вряд ли были бы заявленные учредители компании.

Кроме того, еще на первой пресс-конференции авиакомпании SkyUp в декабре 2017 года ее генеральный директор Евгений Хайнацкий сообщил, что на старте флот компании насчитывает три Boeing 737-800 NG, которые, как позже уточнил он изданию "Дело", будут эксплуатироваться на условиях сухого лизинга. Будущая поставка самолетов, по его словам, также рассматривалась на условиях сухого операционного лизинга.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем SkyUp выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

Полеты компания планирует начать с апреля 2018 года. В первый год работы предполагается выполнять международные чартерные рейсы, а также открыть регулярные внутренние и международные рейсов. В планах - с середины лета запустить первые регулярные рейсы по маршрутам Киев - Одесса и Харьков - Одесса, а также открыть продажи на международные рейсы в Барселону и Ларнаку.