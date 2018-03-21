Китайская военная техника зашла на территорию России По теме: Некоторые, посмотрев это видео, подумали, что Китай уже сегодня открыто напал на Россию. Это не совсем так. Китайцы хитрее россиян, пишет ФБ , передает Удав будет медленно заглатывать свою жертву. Эта китайская военная техника зашла на территорию России под видом совместных учений + ядерные ракеты вдоль границы с Россией + перенос своих вредных предприятий на российский далекий восток + массовое вырубание лесов + аренда огромных площадей на 50 лет + они женятся на русских бабах и т.д. и т.п. Ну а дальше, думаю вы и сами понимаете, что никуда они с этих территорий уже охотно не уйдут.

Кстати, если кому интересно, о войне с Китаем.











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