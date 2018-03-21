|Ряд облэнерго впервые компенсировали потребителям некачественные услуги
|21.03.2018 12:16
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Из них 90% компенсации предоставили Одессаоблэнерго и КиевоблэнергоВпервые в Украине более 900 потребителей получили компенсацию от облэнерго за несоблюдение стандартов качества электроснабжения.
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"Впервые в Украине 913 потребителей получили в 2017 году компенсацию за некачественные услуги по электроснабжению на общую сумму 116 950 грн от 8-ми облэнерго", - говорится в сообщении.
Из них 90% компенсации предоставили Одессаоблэнерго и Киевоблэнерго.
Так, 428 потребителей Одессаоблэнерго прошлого года получили 67 800 гривен компенсации, а 380 потребителям Киевоблэнерго компенсировали 38100 гривен.
"" В 2017 году должны были получить компенсации почти 120 000 потребителей. Это может свидетельствовать о невыполнении компаниями требований Порядка обеспечения стандартов качества предоставления услуг по электроснабжению или предоставления недостоверной информации в формах отчетности " , - говорится в сообщении.
В Нацкомиссии подчеркнули, что вопрос о компенсациях еще 120 тыс. Потребителям будет решен после проверок.
"Регулятор в 2018 году при проведении проверок облэнерго особое внимание уделять выполнению компаниями требований Порядка о предоставлении компенсаций потребителям. В случае подтверждения нарушений компании обяжут предоставить потребителям компенсации в двойном размере ", - сообщает пресс-служба.
Кроме этого, в случае нарушений, в облэнерго "изымать средства в пятикратном размере от суммы невыплаченной компенсации".