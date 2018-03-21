Резкая эскалация враждебности британского консерватора премьер-министра Терезы Мэй в отношении России на этой неделе дала одно преимущество во внутренней политике. Прежде известный руководитель лейбористов Джереми Корбин пал жертвой возобновлённой политики холодной войны.

Мэй, пребывавшая до сих пор под прессингом из-за фиаско «Брексит» с Европейским Союзом, вдруг получила поддержку своей программы холодной войны в отношении русских внутри своей партии Консерваторов — и оппозиционных законодателей из числа Лебористов в парламенте.

Пока Мэй все окружающие приветствовали за риторические обвинения на Россию, руководитель лейбористов Джереми Корбин подвергся злобной обструкции всей Палаты Общин, в том числе многих членов парламента от его собственной партии.

Заявление Мэй, что её правительство собирается выслать 23 российских дипломата за «попытку убийства» бывшего кремлёвского шпиона, жившего в изгнании в Британии в Палате Общин широко расхваливалось.

Высылка означает крупнейшие дипломатические санкции Британии против Москвы за 30 лет. Москва пообещала ответные меры в ближайшие недели, а двусторонние связи покатились по нисходящей спирали.

Британские действия были осуждены Россией, как «беспрецедентная враждебность» и нарушение норм международных отношений.

Вероятно, российский ответ обоснован, если учесть, что предполагаемое набег на 66-летнего Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери 4 марта далеко не доказано. Официальная позиция Британии с прямым обвинением Москвы в попытке убийства покоится на ничем не подтверждённых утверждениях о нервно-паралитическом газе времён Советского Союза, равно как и на диких предположениях.

Но истерическая обстановка холодной войны, созданная британскими политиками и послушными новостными СМИ, обвиняющими Россию, такова, что любой, кто просто ставит вопросы об отсутствии должных процедур, немедленно оказывается осуждён, как «русская марионетка».

Именно это произошло, когда Джереми Корбин на этой неделе в Палате Общин встал и осмелился попросить у премьер-министра «доказательства» того, что якобы яд советских времен и в самом деле связан с действиями российского государства.

К тому же Корбин спросил предоставят ли британские власти образцы предполагаемого яда российским следователям, чтобы те могли провести собственную независимую оценку — этого требует международное соглашение 1997 года, известное как Конвенция по химическому оружию.

Короче говоря, руководитель лейбористов просто попросил, чтобы процесс осуществлялся должным образом. То есть, разумным, основанном на доказательствах подходом. Что, как можно подумать, представляет собой разумный, осторожный минимум, особенно из-за существующей опасности катастрофического военного конфликта, который может разразиться во время уже обострившейся геополитической напряжённости между возглавляемыми США государствами НАТО и Россией.

«Наш ответ должен быть решительным и пропорциональным, основанным на явных доказательствах», сказал Корбин, который к тому же отказался осудить Россию, как виновную, при отсутствии на данном этапе уличающих доказательств — спустя менее двух недель после отравления Скрипалей.

Лидер лейбористов едва мог сам себя слышать между грубых насмешек со словами «позор, позор» со скамей консерваторов.

«Вы — позор своей партии», кричала одна из министров-консерваторов, Клэр Перри, провоцируя толпу вокруг себя.

Британские новостные издания последовали в согласии, ведя полномасштабное наступление в стиле холодной войны против Корбина. Яростно правая Sun, которая на прошлой неделе призывала к военным действиям против России, снабдила первую страницу заголовком «Марионетка Путина».

Принадлежащий Руперту Мердоку таблоид «объяснил» своим читателям в гневном тоне, что «Корбин отказался осудить Россию» и что он «запросил доказательства» российской связи с нападением на Сергея Скрипаля.

Другой таблоид правого толка, Daily Mail, тоже устроил поношение на первой странице под заголовком «Корбин, кукла Кремля».

Газета дала и подзаголовок, что «Взбунтовавшиеся члены парламента от лейбористов обвиняют Корбина в попустительстве из-за того, что он не осудил Путина».

В то же время «Би-би-си» сообщила, что старшие законодатели в кабинете Корбина поднимают мятеж против своего лидера именно из-за того, что он «отказался обвинять Россию» в инциденте с отравлением в Солсбери.

Возврат к политике холодной войны в Британии не только отмечен спонтанной враждебностью в отношении России — основываясь на русофобии и иррациональных инсинуациях — но ещё и характеризуется тем, что британский истеблишмент прекращает любое недовольство, черня критиков, как «внутренних врагов».

Британская политика на этой неделе возвращается к старым временам холодной войны и охоты на ведьм — «комми» и «красных». Так же и США всё ещё отравлены эрой Эдгара Гувера и МакКарти 1950-х и 1960-х.

Снова запрещены должные процедуры и разумное, критическое мышление.

Инцидент с отравлением Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии должен стать предметом криминального расследования для установления фактов, мотивов и исполнителя.

Вместо этого случай тут же превратили в пропагандистскую возможность атаковать Россию. Предполагаемая логика, что Кремль провёл набег на предателя-шпиона из «мести», при том, что тот восемь лет прожил в Англии совершенно открыто и безмятежно после обмена с британской МИ6, не имеет никакого смысла. Это нелепость, учитывая момент президентских выборов в России и грядущий чемпионат мира по футболу, который должен пройти в России.

Однако возрождение мании холодной войны отлично служит правящим кругам Британии. Внезапно столь высмеиваемая премьер-министр консерватор Тереза Мэй и её партия предстают благородными защитниками национальной безопасности от «злонамеренного» русского врага.

А ещё лучше то, что оппозиционная партия лейбористов, которая была возрождена Джереми Корбином, с отважной, прогрессивной и социалистической политикой теперь выставляется бесполезной русской «марионеткой». Политические враги Корбина в его собственной партии — сторонники правых, которые ненавидели его успешный подъём в роли лидера — теперь имеют возможность в обстановке холодной войны его убрать.

По иронии судьбы нервно-паралитическое вещество, которое было использовано для отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, оказало некоторые вдохновляющие эффекты для определённых интересов британского государства. Русофобия времён холодной войны по-видимому вновь придает энергию ранее слабому лидеру Тори и её партии, одновременно нанося удар по когда-то многообещающему лидеру лейбористов Джереми Корбину и его социалистической программе.

И всё же остается посмотреть, купится ли более широкая общественность Британии на новейший скандал в стиле холодной войны. Если он окажется циничной провокацией британского государства — что представляется вероятным — то ответная реакция народа против Тори и правящих кругов будет чудовищной.

Финиан Каннингем

оригинал статьи: , Россия

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