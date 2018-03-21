|Британский посол отказался участвовать во встрече в МИД РФ по делу об отравлении Скрипаля
|21.03.2018 12:30
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МИД России пригласил всех послов зарубежных стран для разъяснения российской позиции по инциденту в Солсбери. На встрече также будут эксперты Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ.
Посол Великобритании в России Лори Бристоу отказался принять участие во встрече в российском МИДе по поводу отравления в Солсбери. Об этом накануне встречи, намеченной на 21 марта, заявили в посольстве, информирует svodka.net.
«Мы рассматриваем возможность участия на рабочем уровне», — добавили в диппредставительстве.
Ранее МИД России пригласил всех послов зарубежных стран для разъяснения российской позиции по инциденту в Солсбери. На встрече также будут эксперты Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ.
4 марта в британском Солсбери были госпитализированы с
признаками отравления нервно-паралитическим веществом прежний
офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Также пострадал
локальный полицейский.
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Россия категорически отвергла обвинения, заявив о провокации. В ответ на санкции Великобритании из России будут также высланы 23 дипломата, помимо этого прекращена деятельность Британского совета.