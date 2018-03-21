Адвокат Марк Фейгин выразил надежду, что международные посредники помогут освободитьудерживаемого в России украинского журналиста Романа Сущенко. Предварительные слушания по делу Сущенко состоятся 27 марта Фото: Mark Feygin / Twitter По мнению Фейгина, суд над Сущенко не будет слишком долгим."12 томов дела – не такой большой объем, и, собственно говоря, четыре свидетеля, главный свидетель обвинения – один", – отметил он.Адвокат добавил, что видит желание обменять Сущенко."Переговоры в этом направлении продолжаются. Привлечен ряд международных посредников. Будем надеяться, что это как-то синхронизируется с ходом суда и все закончится успешно где-то в мае", – заявил Фейгин.Корреспондент "Укринформа" Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное дело по статье "шпионаж". По версии ФСБ, журналист собирал информацию о вторжении российских войск в Украину.1 октября 2016 года Лефортовский суд Москвы арестовал Сущенко на два месяца. Украинцу часто продлевали меру пресечения. Последний раз – до 30 марта 2018 года.В октябре 2017 года следствие по делу Сущенко завершилось.2 марта Фейгин сообщил, что Сущенко и его защита закончили ознакомление со всеми материалами следствия. Судебный процесс будет проходить в закрытом режиме.Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Сущенко вернут в Украину "сразу после так называемого суда в России".20 марта Фейгин сообщил, что суд в России отклонил апелляцию Сущенко на продление его ареста. И отметил, что предварительные слушания по делу удерживаемого в РФ украинского журналиста состоятся 27 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сущенко что фейгин марта украинского Теги: война в украине