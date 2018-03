ОАЭ объединили два из трех крупнейших фондов - ADIC и Mubadala Власти ОАЭ в среду объявили о слиянии двух из трех крупнейших инвестиционных госфондов: Abu Dhabi Investment Council (ADIC) станет частью Mubadala Investment Co. По данным на сайтах компаний, активы Mubadala составляют $127 млрд, ADIC - $123 млрд, включая мажоритарный пакет акций крупнейшего банка страны. "Я приветствую реструктуризацию Abu Dhabi Investment Council, который станет частью группы Mubadala Investment. Инвестиционный механизм такого масштаба улучшит конкурентную позицию страны", - написал в Twitter наследный принц Абу-Даби Мохамед ибн Зайд ибн Султан ан-Нахаян. Он считается фактическим правителем ОАЭ, а также является председателем совета директоров Mubadala и директором третьего госфонда - Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). В прошлом году власти ОАЭ объединили Mubadala Development Co. и International Petroleum Investment Co., создав Mubadala Investment Co. - на тот момент 14-й по величине госфонд в мире. После вливания ADIC госфонд с активами уже на $250 млрд переместится на 11-е место в рэнкинге Sovereign Wealth Fund Institute - между китайским National Social Security Fund и Public Investment Fund Саудовской Аравии. ADIA в этом списке занимает 3-е место. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



политика политика/экономика investment mubadala оаэ dhabi млрд Теги: экономика