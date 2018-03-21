Компания проводит внутреннее расследование

Об этом сообщает ABC News .

Совет директоров компании заявила, что комментарии Никса, которые с помощью скрытой съемки записал британский Channel 4, и другие обвинения "не отражают ценности и работу фирмы, а его отстранения отражает серьезность, с которой правления рассматривает это нарушение".

Никса был отстранен немедленно на время проведения внутреннего расследования.

Напомним, Facebook начала внутреннее расследование после того как стало известно, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica сохраняла и анализировала данные примерно о 50000000 граждан, имеющих страницы в социальной сети. В компании это опровергают. На фоне скандала компания Цукерберга потеряла 5 млрд .