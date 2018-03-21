|В Раде теперь "светят" рентгеном сумки депутатов
|21.03.2018 12:40
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В среду нардепы уже сдавали оружиеУ входа, куда заходят только народные избранники, поставили ленту для проверки сумок депутатов.
Фото: Українська правда
По словам охранников, в среду нардепы уже сдавали оружие. В то же время охрана отказывается говорить, кто и какую.
Как сообщалось, 21 марта Верховная Рада приняла закон о порядке доступа в парламент , который узаконивает прохождения народными депутатами через раму металлоискателей.
Соответствующим документом вносятся изменения в закон о госохране органов государственной власти и должностных лиц.
Вносится правка, что "к домам, где работают Верховная Рада, президент, Кабинет министров, а также где работают другие органы государственной власти Украины, относительно которых осуществляется государственная охрана, не допускаются лица с холодной или огнестрельным оружием, кроме лиц, которые, согласно этого закона, осуществляют государственную охрану соответствующего дома ".
Также не будут допускаться "лица с взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или горючими твердыми веществами, пиротехническими средствами".