В Василькове Киевской области учительница физики на уроке оскорбила ребенка. Соответствующее видео опубликовала в Facebook Виктория Гедзь. "Учитель физики в городе Васильков, школа 9. Чему может научить вот такой "воспитанный педагог" наших детей. Прошу максимального репоста, чтобы Людмилу Анатольевну знали как можно больше людей ", – написала Гедзь. На кадрах видео видно, как учительница записывает на доске домашнее задание, а потом оборачивается к классу с вопросом: "Кто щелкает?" Затем она подходит к одному из учеников. "Ты – сука, блин, тварь. Животное ты! Говно вонючее! Скот дурной! Ты решил меня испытывать? Я тебя, сука, прищучу так, что ты будешь бедный!" – сказала учительница. В приемной школы изданию "ГОРДОН" подтвердили, что на видео изображена учительница, работающая в этом учебном заведении. При этом на сайте школы нет информации о преподавателе с таким именем. | Учитель физике в Василькове Скриншот: Виктория Гедзь / Facebook "Ученик два раза щелкнул ручкой, чтобы записать домашнее задание, поскольку это был конец урока….Это не первый агрессивный случай учителя", – уточнила в комментариях к посту Гедзь. https://www.facebook.com/gedzvita/posts/2031746987040787?comment_id=2031971160351703&reply_comment_id=2031971800351639 видео Видео: Виктория Гедзь / Facebook Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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