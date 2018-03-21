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"Ты сука, тварь! Животное ты. Говно вонючее". Учительница из Василькова оскорбляла детей на уроке. Видео
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21.03.2018 12:46
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В Василькове Киевской области учительница физики на уроке оскорбила
ребенка. Соответствующее видео опубликовала в Facebook Виктория
Гедзь. "Учитель физики в городе Васильков, школа 9. Чему может
научить вот такой "воспитанный педагог" наших детей. Прошу
максимального репоста, чтобы Людмилу Анатольевну знали как можно
больше людей ", – написала Гедзь. На кадрах видео видно, как
учительница записывает на доске домашнее задание, а потом
оборачивается к классу с вопросом: "Кто щелкает?" Затем она
подходит к одному из учеников. "Ты – сука, блин, тварь. Животное
ты! Говно вонючее! Скот дурной! Ты решил меня испытывать? Я тебя,
сука, прищучу так, что ты будешь бедный!" – сказала учительница. В
приемной школы изданию "ГОРДОН" подтвердили, что на видео
изображена учительница, работающая в этом учебном заведении. При
этом на сайте школы нет информации о преподавателе с таким именем.
| Учитель физике в Василькове Скриншот: Виктория Гедзь /
Facebook "Ученик два раза щелкнул ручкой, чтобы записать
домашнее задание, поскольку это был конец урока….Это не первый
агрессивный случай учителя", – уточнила в комментариях к посту
Гедзь.
https://www.facebook.com/gedzvita/posts/2031746987040787?comment_id=2031971160351703&reply_comment_id=2031971800351639
видео Видео:
Виктория Гедзь / Facebook
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