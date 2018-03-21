По свидетельствам очевидцев, в воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя заместителя министра внутренних дел Афганистана.

По предварительным сообщениям, взрыв произошел в среду в толпе людей, которые собрались на празднование праздника Навруз, знаменующий начало персидского нового года, пишет BBC .

Афганское агентство Tolo News проинформировало, что взрыв прогремел возле больницы Али Абад и Кабульского университета. Журналисты агентства сообщили, что видели на земле много жертв.

Считается, что в воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль. Ожидается, количество погибших будет расти.