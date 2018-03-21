|В Москве временно прекратили работать визовые центры Польши
|21.03.2018 12:49
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Ситуация продлится около двух недель. Посольство Польши в это время будет продлевать договор с визовым провайдером VFS Global. Об этом сообщает Интерфакс-Россия.
Подача визовых заявлений с 23 марта 2018 теперь вероятно только через консульский отдел посольства Республики Польша в Москве при условии предварительной регистрации.
Решение о временном приостановлении работы визовых центров не связано с политикой, говорит пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
В начале апреля работа центров должна восстановиться. Только новый договор вступит в силу, прием заявлений во всех визовых центрах на территории России будет восстановлено.
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