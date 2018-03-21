Савченко сделала теоретически грамотный шаг: не ждёт просто так четверга, когда Генпрокуратура представит депутатам часть собранных материалов, а попыталась представить эти материалы первой, со своей интерпретацией.

Но получилось как обычно с ней — глупо. Фактически, Савченко на камеры признала, что выпущена из тюрьмы СФБ, «чтобы сменить власть в Украине». Признала участие в провозе оружия и в подготовке терактов. И её лепет, что это она (напомню, вроде как лётчица с нестабильной психикой и склонностью к конфликтам) практически возглавила масштабную спецоперацию против ФСБ — пожалуй, в такой вариант «суперагента 00 Нади» будет сложно поверить даже её фанаткам.

А версия, что её все эти годы постоянно «планировала ликвидировать Банковая», каждый раз с привлечением всё более серьёзных структур — и всё никак не удавалось, только информаторы умирали… Действительно, картинка для «Агента 00». Следующим пунктом должны быть разве что космические войска и план «ликвидировать Надю со спутника». Ну, или сразу с привлечением «инопланетных подельников».

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Я не знаю, кто формировал тезисы для её брифинга, но в итоге получился разве что материал для дополнительного тома уголовного дела. Впрочем, и для истории болезни тоже. Потому что попытка сходу продавить установку, что пока президент Украины занимался только планированием убийства Савченко, та выполняла функции президента в тюрьме ФСБ и «объясняла позицию Украины российской власти», а также вербовала разветвлённую структуру подрывников в «Л-ДНР» — это действительно могут быть пункты обвинения, составляющие клинической картины, но не политическое заявление. ГПУ может подвёрстывать эти тезисы в послезавтрашние материалы как часть «открытого признания вины подозреваемой» — состав преступления и неадекватность очевидны всем, кроме Савченко.

Да, у нас бывают крайне неоднозначные депутаты. Но даже они вряд ли согласятся терпеть в своих рядах Савченко-«суперагента». Поэтому судьба голосований по запросу ГПУ практически уже решена. Нерешённым остаётся вопрос ответственности и адекватности судей, которым придётся рассматривать дело Савченко. Рискнут ли они и тут настаивать на браслете, залоге или «выпуске на поруки» вместо полноценной изоляции.

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