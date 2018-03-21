Российская актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова позировала для снимка с актером Михаилом Ефремовым и его дочерью Анной-Марией. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Литвинова: С родственниками после работы – с Анной-Марией и Мишей Фото: renatalitvinovaofficiall / Instagram "С родственниками после работы – с Анной-Марией и Мишей", – написала она. С родственниками после работы - с АннойМарией и Мишей Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) 19 Мар 2018 в 2:13 PDT Анна-Мария – дочь Ефремова от его четвертой жены, актрисы Ксении Качалиной – родилась 14 октября 2000 года.У Ефремова также есть сын Никита (1988) от филолога Аси Воробьевой, сын Николай (1991) от актрисы Евгении Добровольской, дочери Вера (2005), Надежда (2007), сын Борис (2010) от звукорежиссера Софьи Кругликовой.В первом браке с актрисой Еленой Гольяновой у Ефремова детей не было. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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