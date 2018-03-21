|"Родственники". Литвинова поделилась снимком с Ефремовым и его дочерью
|21.03.2018 12:54
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С родственниками после работы - с АннойМарией и МишейПубликация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) 19 Мар 2018 в 2:13 PDT
Анна-Мария – дочь Ефремова от его четвертой жены, актрисы Ксении Качалиной – родилась 14 октября 2000 года.У Ефремова также есть сын Никита (1988) от филолога Аси Воробьевой, сын Николай (1991) от актрисы Евгении Добровольской, дочери Вера (2005), Надежда (2007), сын Борис (2010) от звукорежиссера Софьи Кругликовой.В первом браке с актрисой Еленой Гольяновой у Ефремова детей не было.
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