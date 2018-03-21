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Россия ограничила пропуск фур на границе с Украиной
21.03.2018 12:56
Россия ограничила пропуск фур на границе с Украиной
По данным ГНСУ, в российских таможенников произошел сбой программного обеспечения
Россия приостановила пропуск грузовиков через пропускные пункты в Белгородской и Воронежской областях на границе с Украиной из-за сбоя программного обеспечения.
Россия ограничила пропуск фур на границе с Украиной Фото: dpsu.gov.ua

В результате зафиксировано "определенное накопление грузовых транспортных средств". Так, в пункте пропуска в Харьковской области накопилось 45 фур, а в Сумской области - 35, - сообщает Госпогранслужба Украины.

Похожий случай произошел в середине февраля. Тогда на границе с Белгородской областью накопилось более ста грузовиков из-за поломки у россиян оборудования для досмотра грузов. Однако в Центральном таможенном управлении России заявили, что пункт пропуска работал в штатном режиме.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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