О последствиях неявки на выборах сообщил российский адвокат Эмиль Курбединов на своей странице в Facebook.

«Вчера один человек рассказал мне, как уволили несколько его знакомых крымских татар с работы за то, что они не пошли на «выборы»! Один был маршрутчиком, другой охранником третий еще кем-то, не важно! Когда власть доходит до такого срама — это давно перейденный край здравого смысла! Днище…» — написал он.

В сети гневно отреагировали на сообщение.

«Самое страшное, что совершая такие неконституционные действия, они ещё раз показывают, что верят — они в Крыму навсегда и им все можно», — пишут в сети.

«Очень жаль, что им приходится с таким сталкиваться, но чего еще вы ожидали от оккупационной власти московского рейха?» — комментируют пользователи.

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