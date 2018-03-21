|Из-за неявки на выборы президента России в Крыму уволили с работы несколько человек
|21.03.2018 12:57
|
О последствиях неявки на выборах сообщил российский адвокат Эмиль Курбединов на своей странице в Facebook.
«Вчера один человек рассказал мне, как уволили несколько его знакомых крымских татар с работы за то, что они не пошли на «выборы»! Один был маршрутчиком, другой охранником третий еще кем-то, не важно! Когда власть доходит до такого срама — это давно перейденный край здравого смысла! Днище…» — написал он.
В сети гневно отреагировали на сообщение.
«Самое страшное, что совершая такие неконституционные действия, они ещё раз показывают, что верят — они в Крыму навсегда и им все можно», — пишут в сети.
«Очень жаль, что им приходится с таким сталкиваться, но чего еще вы ожидали от оккупационной власти московского рейха?» — комментируют пользователи.Источник