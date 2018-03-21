План деятельности Минобороны до 2020 года и госпрограмма вооружения до 2027 года будут изменены в соответствии задачами, поставленными президентом России в послании федеральному собранию, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«В целях безусловного выполнения поручений президента в план деятельности министерства обороны до 2020 года и государственную программу вооружения на 2018-2027 годы будут внесены соответствующие коррективы», – сказал Шойгу на совещании с руководством военного ведомства.

По его словам, в своем послании Владимир Путин наметил важнейшие задачи, которые предстоит решать стране в предстоящие годы.

«Необходимо продолжить последовательно увеличивать долю новейшего вооружения, повышать интенсивность военный подготовки, а также совершенствовать систему комплектования войск», – добавил министр.

Кроме того, по-прежнему самое пристальное внимание будет уделяться улучшению условий службы и быта военнослужащих, совершенствованию системы военного образования, медицинского обслуживания, решению жилищного вопроса, повышению денежного довольствия военнослужащих и заработной платы гражданского персонала, подчеркнул Шойгу.

«Одним словом, необходимо сделать все, чтобы военная служба стала ещё более привлекательной и престижной, чтобы в армию стремились подготовленные и мотивированные люди», – отметил министр.

Он также поручил своим заместителям до 3 апреля представить свои предложения по изменению плана деятельности Минобороны до 2020 года и госпрограммы вооружения до 2027 года. В свою очередь Генштабу поручено обобщить предложения и до 20 апреля составить проекты необходимых документов.

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