|В Сети нашли собаку-двойника Иванки Трамп
|21.03.2018 13:01
|
Пользователи сети обнаружили снимок собаки, которая внешне напоминает дочь президента США Иванку Трамп. Об этом пишет The Mashable.
В микроблоге Twitter снимок с животным собрал почти 300 тысяч лайков и тысячи комментариев. Опубликовал фотографию юзер с ником @witchpuppy и она довольно быстро стала вирусной, а пользователи усмотрели в питомце с длинным белым хвостом схожесть с Иванкой Трамп.
"Почему эта собака выглядит в точности, как Иванка Трамп?", - отметил один из пользователей.
"Собака Иванки Трамп", - отметил другой.
Как сообщал svodka.net ранее, в социальной сети Instagram страница жителя Красноярска Николая Последа быстро набирает слава из-за его внешнего сходства с британским актером Дэниелом Редклиффом - исполнителем роли юного волшебника Гарри Поттера.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира