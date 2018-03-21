|Подозреваемый во взрывах в Техасе убит, - СМИ
|21.03.2018 13:02
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Подозреваемый был убит после того, как он привел в действие взрывное устройство неподалеку от федеральной трассы на севере города.
В ходе полицейской операции в США убит подозреваемый во взрывах в Техасе, об этом сообщают местные СМИ. За три недели в Техасе произошло шесть взрывов, в которых погибло два человека, информирует svodka.net.
Ранее по меньшей мере один человек пострадал в результате взрыва, прогремевшего на юге Остина, столицы штата Техас.
Как сообщает CBS News, подозреваемый был убит после того, как он привел в действие взрывное устройство неподалеку от федеральной трассы на севере города.
На месте работают сотрудники ФБР.
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