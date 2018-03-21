Политические силы, которые стремятся к скорейшему прекращению боевых действий на Донбассе, пользуются поддержкой большинства украинцев, заявил нардеп от Оппозиционного блока Вадим Новинский и добавил, что его партия входит в этот условный список "партий мира" и выставит на президентские выборы единого кандидата. | Вадим Новинский: Если имеется в виду Оппозиционный блок, – да, мы "партия мира" Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Партия мира" – это практически 70 % украинцев. Естественно, если имеется в виду Оппозиционный блок, – да, мы "партия мира". От нас будет единый кандидат. Накануне президентских выборов будет проведен съезд и на съезде мы выберем того кандидата в президента, который сможет победить на этих выборах", – пообещал политик.ВИДЕО Видео: 112 Украина / YouTube Первый тур очередных президентских выборов в Украине должен пройти 31 марта 2019 года. Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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