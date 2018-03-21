Газ в крайнем подъезде пятиэтажного жилого дома на улице Свердлова взорвался вечером 20 марта.

В результате обрушилась часть кровли, перекрытия и часть внешней стены здания с третьего по пятый этажи включительно.

Местное издание B-Port уточняет, что в результате происшествия двое человек погибли и пятеро пострадали.

По информации источника Интерфакса, «на месте взрыва обнаружено тело погибшего, пострадавших увозят с ожогами дыхательных путей».

По его данным, пять человек заблокированы на третьем этаже жилого дома.

«Угол дома обрушился с пятого по третий этаж. На третьем этаже остаются заблокированными пятеро жильцов», — сказал источник. По предварительным данным, они живы.

По данным НТВ, из-под завалов достали трех пострадавших.

Сообщается, что погибшего убило плитой во время взрыва. Мужчина просто проходил мимо.

Кроме того, один из пострадавших, в чьей квартире взорвался газ, до происшествия обозначил этот день, как дату смерти.

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