Дети Киркорова, дочери Пескова и Пугачевой прошли по подиуму. Видео
21.03.2018 13:10
На канале "Звездная жизнь" в YouTube разместили видео показа
детской одежды модельера Галины Юдашкиной. Моделями выступили дочь
Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ, Надежда Пескова,
четырехлетняя дочь певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина,
Лиза Галкина, дети певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория и Мартин
Киркоровы. | Дети Киркорова выступили в качестве моделей
Фото: fkirkorov / Instagram видео
Видео: ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ / YouTube