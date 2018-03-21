|Москаль запретил балаклавы на массовых акциях в Закарпатской области
|21.03.2018 13:12
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"Это делают разве что воры или хулиганы"Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подписал распоряжение о запрете Балаклаве при проведении массовых акций на территории Закарпатской области.
Фото: zakarpattya.net.ua
Как сообщается на сайте губернатора, документ рекомендует Главному управлению Национальной полиции в Закарпатской области принять меры по недопущению участия в массовых акциях лиц в балаклавах, шлемах или других средствах маскировки лица. Также полицейским рекомендовали идентифицировать этих людей с последующей проверкой по совершению преступлений.
"Это ненормальная ситуация, когда одни украинцы собираются на массовые мероприятия и прячут свои лица от других украинский, прикрываясь при этом патриотическими лозунгами. Это делают разве что воры или хулиганы. Нормальные люди, тем больше патриотические, собираются на акции и провозглашают свои лозунги с открытыми лицами " , - объяснил свое решение Москаль.
Напомним, что 17 марта в Ужгороде прошел Марш Славы Героев в семьдесят девятом годовщины со дня провозглашения независимости Карпатской Украины. Среди участников: представители националистической организации "Карпатская Сечь", ВО "Тризуб" им. С. Бандеры, бойцы 1 резервной сотни ДУК ПС - Закарпатье и Правый сектор, ветераны АТО, представители организации C14 news и "фрайкора".
Фото: hromadskeradio.org
Фото: hromadskeradio.org
Фото: hromadskeradio.org
Фото: hromadskeradio.org
Отметим, что в января 2014 года Верховная Рада запретила участие в собраниях, митингах, уличных акциях, демонстрациях или ином массовом мероприятии в маске, шлеме или с использованием других средств маскировки, чтобы избежать идентификации личности. Однако позже под давлением общественности этот запрет был отменен.