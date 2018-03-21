Оболонский райсуд Киева, который сегодня продолжает рассмотрение дела о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, приступил к допросу свидетеля со стороны защиты. Это Оксана Медиева - жительница Симферополя, которая в 2014 году была одной из активных участниц антимайдана в Мариинском парке столицы.

Допрос происходит в режиме видеосвязи. Медиева вместе со своим адвокатом находится в Симферополе. Она рассказала, что в феврале 2014 года вместе со своими единомышленниками нахдоилась в палаточном городке антимайдановцев в центре Киева.

18 февраля к их палаточному городку пришли активисты Майдана, начали их обижать, бросать мелкие монеты, а потом то, что подворачивалось под руку, в том числе, камни.

"Начали бросать петарды, зажигательные смеси, и знаете, такие, как квадратные салюты. Ну зажженные прямо салюты. Это вот все летало в нас. Потом мы находили петарды, которые не разорвались. К ним были привязаны пакеты с такими маленькими гвоздичками", – отметила Медиева.

Она также добавила, что Майдановцам удалось несколько раз прорваться к ним, и начать драку. Полиции с трудом удалось оттеснить две стороны протестуюущих.

"Они кричали лозунги, что мы предатели. В первых рядах стояли обычные люди, ну такие, как в деревнях, в шапочках обычных.

А вот некоторые стояли в таких, железках, что ли.

И булава у них как самодельная была, такая дубинка с большими гвоздями. Она была в крови.

А может быть ее просто покрасили. Всякие дубинки у них были, какие-то железяки... Много всякого другого было оружия", – добавила Медиева.

Медиева также добавила, что после этих событий они не вернулись в Крым, а остались в Киеве. Через несколько дней, 20 февраля, полицейские, якобы, начали их пугать, что к ним идут люди с Майдана, и антимайдановцы должны немедленно уехать, если не хотят "бойни".

"Мы пошли посмотреть, потому, что нам было интересно, что там. Я видела как шла колонна с оружием. Они стреляли и когда мы увидели, как падают эти ребята из внутренних войск, мы испугались, убежали в автобусы и начали из Киева уезжать", – заявила Медиева.

Она добавила, что вместе с единомышленниками они выехали из Киева в сторону Крыма на 7 автобусах, но по дороге их остановили и заставили выйти. Автобусы, по ее словам, облили краской и разбили в них стекла. Потом ее автобус вновь остановили.

"Появились некие местные жители. Наших парней избивали и тягали за одежду даже бабушки.

А один из атаковавших пригрозил оружием: "давай раздевайся, будем тебя принуждать. Потом зашёл другой и сказал, нет, я первый", - добавила Медиева.

18 февраля Петр Порошенко заявил о намерении участвовать в процессе по делу о госизмене Януковича и важности расследования преступлений против участников Революции достоинства в 2014 году.

Также адвокат Януковича Виталий Сердюк обнародовал копии протоколов допроса бывшего министра обороны Игоря Тенюха. Тенюх рассказал, что все предложения военных по обороне полуострова блокировал Арсений Яценюк, тогда уже премьер-министр.

Кроме этого, по делу Януковича допросили бывшего главу МВД Украины Анатолия Могилева. Он рассказал, что во время встречи 21 февраля 2014 года в Киеве с экс-президентом Виктором Януковичем тот говорил ему об угрозе своей жизни.

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