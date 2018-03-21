Программа экономического сотрудничества между Украиной и РФ на 2011–2020 годы была утверждена 7 июня 2011 года.

Кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы, информирует svodka.net.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства сегодня, 21 марта.

Действие данного документа остановлено Кабмином. Также правительство поручило Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать правительство России.

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Как сообщали новости дня ранее, власти заявляли о подготовке к разрыву программы экономического сотрудничества с РФ. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявлял премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Я дал такое поручение, мы сейчас его готовим, и, думаю, уже в среду примем, о расторжении программы экономического сотрудничества, которая была утверждена в 2011 году. Мы будем делать все для того, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине», – подчеркнул глава правительства.

По словам Гройсмана, для России Украина была сырьевым придатком, следовательно сейчас стоит сосредоточиться на развитии собственной экономики.

Гройсман рассчитывает, что РФ понесет убытки от прекращения Киевом указанной программы.

Программа экономического сотрудничества между Украиной и РФ на 2011–2020 годы была утверждена 7 июня 2011 года.

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