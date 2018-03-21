Ранее парня задержали и арестовали на девять суток

Предназначен Грушину штраф - минимальное наказание по статье КоАП о нарушении законов о свободе совести, вероисповедания и религиозных объединений.

"Суд вынес наказание в виде штрафа в 30 000 рублей , - сразу же после приговора сообщила " Комсомольской правде "мама парня. - Будем выплачивать, что делать" .

Полиция начала проверку по Гришина 7 февраля после того, как он опубликовал фото, где гасит сигареты о икону на заборе одного из храмов.

Затем Гришина задержали и арестовали на девять суток за неповиновение распоряжению сотрудника полиции.