|Бритни Спирс удивила сеть новой пикантной фотосессией
|21.03.2018 13:22
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Известная американская певица Бритни Спирс стала лицом новой рекламной кампании бренда Kenzo. Соотвествующие фотографии она опубликовала на своей странице в Instagram.
Стоит отметить, что данные снимки были сделаны для новой рекламной кампании бренда Kenzo.
Кроме этого, на одном из снимков Бритни запечатлена в открытой одежде, демонстрируя идеальный пресс и подтянутое тело.
Фотографом для рекламной кампании La Collection Memento No2 стал Питер Линдбергом, а сама сьемка была сделана Лос-Анджелесе.
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