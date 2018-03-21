Известная американская певица Бритни Спирс стала лицом новой рекламной кампании бренда Kenzo. Соотвествующие фотографии она опубликовала на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что данные снимки были сделаны для новой рекламной кампании бренда Kenzo.

Кроме этого, на одном из снимков Бритни запечатлена в открытой одежде, демонстрируя идеальный пресс и подтянутое тело.

Фотографом для рекламной кампании La Collection Memento No2 стал Питер Линдбергом, а сама сьемка была сделана Лос-Анджелесе.

Как сообщал svodka.net ранее, дочь Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп стала главной героиней обложки нового номера журнала мод, позируя для Карин Ройтфельд. После того, как девушка отпраздновала свое восемнадцатилетние, она начала по полной показывать свою красоту.

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