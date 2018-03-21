Власти ЕС одобрили сделку Bayer и Monsanto на $66 млрд с рядом условий

Европейская комиссия (ЕК) в среду одобрила с рядом условий сделку по покупке германской химкомпанией Bayer AG американской Monsanto Co., мирового лидера в биотехнологии растений, говорится в пресс-релизе ведомства.

Bayer и Monsanto объявили о слиянии в рамках сделки объемом $66 млрд в сентябре 2016 года. Отсутствие решения властей ЕС было одним из важнейших препятствий для ее завершения. Министерство торговли Китая одобрило поглощение Monsanto 13 марта, также с рядом условий.

Ранее в марте Bayer объявила об эксклюзивных переговорах с BASF о продаже только бизнеса по производству семенного материала овощей, чтобы развеять опасения ЕК.

"Мы одобрили планы Bayer по поглощению Monsanto, поскольку предложенные сторонами меры на сумму значительно более 6 млрд евро полностью разрешают наши сомнения относительно воздействия на конкуренцию", - приводятся в сообщении ЕК слова члена Еврокомиссии по конкуренции Маргрете Вестагер.

На прошлой неделе Bayer сообщила, что надеется на согласование российской части сделки с Monsanto в ближайшее время, поскольку компания и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пришли к общему пониманию в вопросах условия сделки, в том числе трансфера технологий.

В ноябре 2017 года ФАС объявила, что может согласовать сделку Bayer - Monsanto в случае, если Bayer выполнит поведенческие требования, включая передачу технологий в области селекции. Срок рассмотрения ходатайства Bayer о покупке 100% акций американской Monsanto был продлен. Антимонопольная служба считает, что сделка может создать существенные риски для конкуренции на российском рынке. Она затрагивает рынки семян, средств защиты растений, в частности, неселективных гербицидов, а также цифровых предложений для сельхозпроизводителей. Поведенческие требования для согласования сделки включали передачу технологий в области селекции, необходимых для создания новых сортов и гибридов, применимых в российских агроклиматических условиях, на основании неэксклюзивной лицензии, а также доступ к базам данных в области цифрового земледелия российским компаниям.

В феврале Bayer обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к ФАС, чтобы обжаловать предписание.

В среду, 14 марта, в Арбитражном суде Москвы состоялось первое заседание суда по иску, поданному Bayer к ФАС. На заседании было отмечено, что стороны ведут переговоры о мирном урегулировании спора. В связи с этим суд по ходатайству компании, поддержанному ФАС, отложил предварительное заседание по делу на 11 апреля.