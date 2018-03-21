До ранней Пасхи 2018 осталось совсем мало времени, а это значит, что все задаются вопросом, на сколько праздничных выходных мы можем рассчитывать в этом году, пишет со ссылкой на .

Дата празднования Пасхи в 2018 году

Ежегодно дата празднования светлого праздника Воскресения Иисуса Христа меняется. Так, в 2018 году мир будет отмечать Пасху 8 апреля.

Сколько отдыхаем на Пасху в 2018

В 2018 на Пасху украинцы будут отдыхать три дня подряд – в субботу (7 апреля), воскресенье (8 апреля) и понедельник (9 апреля), так как праздник выпадает на выходной день.

Следующие долгие выходные после Пасхи 2018 начнутся совсем скоро – также в апреле. Так, в этом году на майские праздники украинцы будут отдыхать четыре дня подряд: в субботу (28 апреля), воскресенье (29 апреля), понедельник (30 апреля) и вторник (1 мая). Правда, выходной понедельник придется отработать в субботу, 5 мая.

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